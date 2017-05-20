في إطار السهر على راحة المواطن و الممتلكات و تنظيم مختلف الأسواق الفوضوية، ومحاربة التجارة غير الشرعية، أشرف السيد رئيس أمن الولاية على إعداد خطة عمل تسمح بمحاربة التجارة الفوضوية وتطهير الأرصفة من الباعة الفوضويين و حماية المستهلك خاصة المنتوجات المضرة بالصحة خاصة الفترة الصيفية و أيضا السمـاح بفتح جميع المنافذ والطرقـات والأرصفة ومكافحة كل ما يعكر صفو المواطنين.

أين باشرت مصالح أمن ولاية تبسة المختلفة من أمن عمومي وشرطة قضائية وأمن حضري في عمليات لتطهير الطريق العام، ونحن على أبواب شهر رمضان وهذا لتوفير الجو الملائم وبسط سلطة القانون عبر ربوع الولاية.

وفي هذا الإطار قامت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بجملة تطهير واسعة النظافة لكافة الأحياء على مستوى قطاع الاختصاص، حيث تمكنت من خلالها على القضاء على التجارة الفوضوية بصفة نهائية. هذه الحملات مستمرة للقضاء نهائيا على هذه الظواهر عبر مختلف الولاية.

وحملة تحسيسية لوقاية المستهلك من التسممات الغذائية

في ذات السياق شاركت مصالحنا في حملة تحسيسية واسعة النطاق عبر مختلف الولاية لوقاية المستهلك من التسممات الغذائية بالشراكة مع مديرية التجارة، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات وتوزيع مطويات تتضمن الوقاية من حالات التسمم الغذائي، كما تم تقديم نصائح ودروس على مستوى المساجد وعبر الحدائق العمومية ومختلف ساحات وأحياء المدينة، هذه العملية التي لقيت استحسانا من طرف كافة المواطنين.