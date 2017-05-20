أسفرت الطبعة الخامسة لحملة التنظيف ”موانئ صيد الزرقاء” التي انطلقت أمس بولاية وهران عبر كل من ميناء وهران وميناء أرزيو باستخراج كمية من النفايات تتعدى 435 طن، حسبما أفاد به المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، محمد بن قرينة، مشيرا أن عملية تنظيف المنشأتين المذكورتين سمحت بإزالة أساسا المواد الصلبة لاسيما البلاستيك والزجاج من قاع البحر وعلى مستوى سطح الميناء.

موضحا أن العملية تمت بالتنسيق مع العديد من الفعاليات على غرار الجمعيات المهتمة بالبحر والبيئة وكذا الكشافة الإسلامية فضلا عن غرفة الصيد البحري وتربية المائيات. والسلطات الولائية ومشاركة العديد من القطاعات على غرار الأشغال العمومية والحماية المدنية والبلديات من أجل حماية الثروة السمكية وتنظيف موانئ الصيد من الشوائب ومخلفات القمامة وما تقوم برميه سفن التجارية، إلى جانب ذلك فقد تم رفع كل الفضلات من محيط الميناء وتزيين المحيط وتشجير المساحات الخضراء وفك المسالك وتنظيم رسو السفن مع تنقية حوض الميناء بالاستعانة بغواصي الحماية المدنية وجمعيات منها جمعية ”برباروسة” وبمساهمة العديد من المواطنين، الذين شاركوا في العملية والقادمين من مختلف أحياء الولاية على غرار حي سيدي الهواري العتيق المحاذي للميناء. وأكد بن قرينة محمد أن العملية جندت لها وسائل مادية هامة من شاحنات ذات حمولة عالية بأزيد من 20 شاحنة وآليات وخزانات مياه بتنظيف المساحات والأراضي الصلبة الواقعة بهذه الهياكل المرفئية ولرفع النفايات، سيما أجزاء من شبكات الصيد المستعملة وقطع لمحركات مستعملة وخشب وبلاستيك لقوارب صيد والعديد من المخلفات الأخرى. للإشارة فقد تم تصنيف ميناء الصيد البحري لأرزيو في 2015 كأحسن ميناء للصيد عبر الوطن وذلك من خلال المسابقة الوطنية التي نظمتها وزارة الصيد البحري وتربية المائيات من نفس السنة.