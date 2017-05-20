أجرت وزارة التربية الوطنية امتحان تصفوي لفائدة التلاميذ الحاصلين على علامات عالية في مادة الرياضيات بكل المؤسسات التربوية بالعاصمة وعلى المستوى المحلي، في الطورين المتوسط والثانوي، قصد اختيار أحسن الممثلين لأولمبياد الرياضيات الدولي 2017.

واجتاز حوالي 108 تلميذ متفوق في مادة الرياضيات في المستوى الأولى متوسط، و77 تلميذ في الثانية متوسط، أما تلاميذ الأولى ثانوي فقد امتحن حوالي 88 متفوق في هذه المادة، حيث أكد بعض التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي لـ”الفجر” أمس، أن أسئلة الرياضيات سهلة وبسيطة، فيما اعتبر البعض الآخر أنها صعبة كونها تعتمد على الذكاء وحسابات دقيقة، دون استعمال الآلة الحاسبة.

وقد صرحت وزيرة التربية نورية بن غبريط ”أن الوصاية تسعى إلى تشجيع التلاميذ للتوجه إلى شعبة الرياضيات التي تعرف إقبالا ضعيفا، مضيفة أنه توجد نخبة من التلاميذ في مادة الرياضيات الذين لديهم مستوى جيد، حيث شرفوا الجزائر في أولمبياد الرياضيات في سنوات الماضية، بحصولهم على ميداليات سمحت للجزائر بتحسين ترتيبها العالمي.

وأكدت بن غبريط على دعم هذه النخبة بتلاميذ من الطور المتوسط وجعلهم كخزان يمكن الاعتماد عليه عند بلوغهم المستوى الثانوي في المسابقات الدولية، مشددة على تشجيع التلاميذ على المواصلة في شعبة الرياضيات في الدراسات الجامعية بعد حصولهم على شهادة البكالوريا. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد قامت بعملية التحضير على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن للمشاركة الجزائرية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لسنة 2017.