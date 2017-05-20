l بن غبريط: ”قطاع التربية سيلعب دورا هاما في التحسيس من أخطار التدخين”

أكدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية بأن الامتحانات النهائية ستجرى في ظروف مواتية وأنه تم وضع إجراءات لحماية البكالوريا.

جددت بن غبريط تأكيدها على ضرورة عصرنة قطاع التربية، والذي صار حقيقة داعية إلى ترشيد النفقات في قطاعها وتحسين الخدمة العمومية. مشيرة أن الحوكمة مبدأ عمل وليس شعار فقط في قطاع التربية.

وأشارت الوزيرة التي عاينت جملة مشاريع تابعة لقطاعها بعاصمة الشرق وهي تزور مقر دار واحة لمرضى السرطان أن قطاع التربية سيلعب دورا هاما في التحسيس من أخطار التدخين كون هذا الأخير له علاقة مباشرة بالمرض الفتاك داعية إلى ضرورة تظافر جهود كل القطاعات لمواجهة هذا المرض الخطير وأن المنظومة التربوية ستلعب دورها الوقائي والتحسيسي.

واستمعت الوزيرة بن غبريط إلى شروحات مسؤول القطاع بالولاية الذي أبان عن عجز كبير في المرافق والمؤسسات بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث اتخدت قرارا بتحويل مدرسة ابتدائية لمتوسطة مشيرة أن الأمور ستتحسن باستلام مشاريع منها 12 مؤسسة في مختلف الأطوار بقسنطينة مع الدخول المدرسي المقبل.

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد استهلت زيارتها بالمدينة الجديدة علي منجلي بمعاينة مدرسة علي منجلي 33 بالوحدة 17 ثم الوقوف على مشروع ابتدائية بالوحدة الجوارية رقم 16 ووضع حجر الأساس لمدرسة بالوحدة رقم 20 وتدشين ثانوية بعين السمارة، كما زارت مقر مديرة التربية، حيث تفقدت قاعة جديدة لتحسين الخدمات للمواطنين ومعاينة خلية امتحانات وتدشين متوسطة محمد خباب بحي خزندار.

كما حضرت انطلاق مشروع القراءة الممتعة التي تسعى الوزارة إطلاقه في كل المؤسسات التربوية.