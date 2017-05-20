أكد رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أبو بكر قدودة، أنه لم يتلق استقالة من الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، بعد ما تم تداوله بأن الرئيس السابق يكون قد رمى باستقالته إلى رئيس مجلس الشورى أول أمس على خلفيه حسم ”معركة الحكومة” لصالح الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري. وقال قدودة لـ”الفجر” إن أبو جرة سلطاني رجل قيادي ورئيس سابق ومناضل قديم، وما أعرفه أن الحركة داره، ولا يمكن أن يكون خيار الأغلبية الساحقة في مجلس شورى حمس برفض الدخول في الحكومة أن يفسد للود قضية، من باب أن المجلس فضاء للنقاش وتبادل الأفكار، معترفا بسخونة النقاش الدائر أمس الأول الجمعة، والذي أفضى إلى رفض حمس العودة إلى الحكومة من جديد.

وكان أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، رفض التعليق على ما تمخض عنه اجتماع مجلس شورى الحركة والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، رافضا التعليق على الأنباء المتداولة بشكل واسع والتي تفيد باستقالته من ”حمس”.