تجمع آلاف المغاربة في بلدة شمالية احتجاجا على الظلم والفساد بعد سبعة أشهر من سحق المواطن محسن فكري في شاحنة لجمع القمامة، بينما كان يحاول استرجاع الأسماك المصادرة من قبل الشرطة.

وتجمع الآلاف من المغاربة الذين كانوا يحملون لافتات كتب عليها عبارة تنتقد الحكومة مثل ”دي حكومة ولا عصابة؟”. وحمل المتظاهرون أيضا أعلام الاحتجاج المحلية في مسيرة سلمية تجمعت في الميدان الرئيسي بالحسيمة تحت مراقبة الشرطة والدرك بنقاط التفتيش. وخلال مظاهرات أمس في الساحة الرئيسية ببلدة الحسيمة أغلقت الشركات المحلية، المتاجر والمقاهي والمطاعم، تعبيرا عن دعمها للمظاهرات وهي خطوة غير مسبوقة.

وقال محمد بوماسود، عضو حركة ”حراك”، التي يندد بالفساد: ”مطالبنا واضحة، نريد إزالة الوجود الأمني هنا، نريد المستشفيات، نريد وظائف، نريد جامعات، نريد أن نقضي على الفساد”. وعادة ما تواجه السلطات المغربية احتجاجات شديدة متوترة من الاضطرابات منذ مظاهرات عام 2011، وخلال تلك الاحتجاجات نقل ملك المغرب محمد السادس بعض سلطته إلى حكومة منتخبة في إصلاح دستوري جرى مؤخرا. وذكر ”ميدل إيست آي” أن الحكومات في شمال إفريقيا تتخوف بشدة من الاحتجاجات التي تنشأ بسبب الإحباط بين الشباب العاطلين عن العمل والباحثين عن الوظائف، لا سيما في ظل غياب التنمية في المناطق المهمشة، حيث شهدت تونس هذا الشهر احتجاجات هددت بوقف إنتاج الغاز في جنوب البلاد. ومع تجمع الحشود في ساحة واحدة في المغبر أمس، قام ناصر زيفزافي، زعيم ”الحراك” بتجميع المتظاهرين عبر مكبر صوت، وردد بعض الهتافات ضد وسائل الإعلام المؤيدة للقصر، مطالبا حكومة المغرب بحل أزمة البطالة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء حتى لا تعود الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية مرة أخرى على غرار ما حدث في 2011.