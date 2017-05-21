l بومهدي يستبعد عقد دورة طارئة للجنة المركزية قبل سبتمبر

أخذت رقعة المعارضة للأمين العام الحالي لحزب بجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، تتسع يوما بعد يوم، حيث خرج 113 عضو بطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية للمطالبة بالنظر في نقطة بقاء الأمين العام الحالي للحزب في منصبه أو تنحيته، بالإضافة إلى تقييم وتقويم الحزب، وهو الأمر الذي استبعده عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي، في تصريح لـ”الفجر”، لأن آجال عقد الدورة المركزية لن يكون إلا في حدود شهر سبتمبر، مصنفا خرجتهم في خانة ردود الفعل الطبيعية والاعتيادية التي تلت الانتخابات.

مثلما كان متوقعا يواصل معارضو جمال ولد عباس حراكهم ومساعيهم للنيل منه، بعد التجاوزات الكثيرة والإخفاقات التي سجلوها خلال الحملة الانتخابية سواء على مستوى الفضائح المتصلة بالفساد والرشوة، أو لإقصاء القيادات من الحزب أو للخطاب المتدني للأمين العام خلال الحملة الأخيرة. وركز أعضاء اللجنة المركزية للأفالان الذين بلغ عددهم 113 عضو بقيادة مصطفى معزوزي، في اجتماعهم المنعقد بالعاصمة، على استعجالية ”إصلاح بيت الأفالان وأهمية إحالة نقطة الفصل في بقاء الأمين العام للحزب أو تنحيته على انتخابات تفصل فيها اللجنة المركزية للحزب”. وقد نمت نواة المعارضة داخل اللجنة المركزية للأفالان بشكل متواصل منذ فترة إعداد القوائم وتطورت خلال الحملة الانتخابية لتظهر للعلن بعد الكشف عن النتائج الخاصة بالتشريعيات. وتسعى المجموعة التي بدأت تتسع داخل هيكل اللجنة المركزية للحزب، إلى عدم تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية خلال الانتخابات المحلية، وتقويم الاعوجاج وتصحيح الوضع وجميع ما ترتب عن مرحلة تسيير جمال ولد عباس للحزب، غير أن مطلب استعجالية عقد دورة طارئة للجنة المركزية يبقى مطروحا ما لم تتوسع المعارضة إلى أكثر من ثلثي الأعضاء، خاصة وأن القانون الأساسي الجديد والنظام الداخلي يحددان دورة واحدة لها كل سنة ما لم تكن هناك أمورا طائرة تستدعي ذلك، لا سيما وأن عدد المعارضين لم يتسع لثلثي الأعضاء للذهاب إلى هذا الطرح. ورد عضو المكتب السياسي للأفالان أحمد بومهدي، على أسئلة ”الفجر” الخاصة بموقف الحزب من الأصوات التي تعالت من قبل أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية لهذه الأخيرة قصد تقييم وتقويم الاعوجاج، بالقول إن ”التحركات التي يقوم بها بعض أعضاء اللجنة المركزية من حين لآخر، هي نتيجة طبيعية للانتخابات وقد تعوّد عليها الحزب بعد كل استحقاق، حيث تظهر بعض الأطراف الغاضبة والتي لا ترضى بالواقع، ونحن في الحزب تعودنا على مثل هذه الأمور، وعلى كل حال التعبير عن موقف مكفول في الحزب وعادي”. وفيما يتعلق بإمكانية تحقيق طلب أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين، والخاص بعقد دورة طارئة للجنة المركزية، قال أحمد بومهدي إن ”هذا الأمر مستبعد جدا لأن انعقاد الدورة الخاصة باللجنة المركزية يتم كل سنة، حيث من المقرر أن تكون الدورة القادمة شهر سبتمبر المقبل”.