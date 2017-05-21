التقى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بالرياض، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في أول لقاء رفيع المستوى من نوعه منذ تصريحات ”الجوار السيئ”، حيث اتفقا على سبل دعم العلاقات بين البلدين، فيما استحوذ الملف الليبي على مشاورات الجانبين.

واستقبل، أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على هامش أشغال القمة العربية والإسلامية - الأمريكية بالرياض من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث استعرض الطرفان العلاقات الثنائية ووجهات النظر حول العديد من المسائل ولا سيما الوضع في ليبيا، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل سلمي. وأوضح بيان مجلس الأمة أن اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، تبادل خلاله الطرفان ”وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا مؤكدين على ضرورة الحل السلمي والحوار الليبي الشامل”.

ويأتي اللقاء بين الرجل الثاني في الجزائر والرئيس التونسي بعد جدل استمر اسابيع حول تصريحات ”الجوار السيئ” التي ساقها وزير البيئة التونسي ضد الجزائر وليبيا.

وفيما يبدو تجاوزا لتلك التصريحات المسيئة ركز الجانبين على ”استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعم الديناميكية التي تعرفها هذه العلاقات خصوصا بين اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السبسي”.

ومن المقرر أن تركز القمة، التي يمثل خلالها الجزائر عبد القادر بن صالح ”على قضايا الأمن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وهزيمته في جميع أنحاء العالم ونشر قيم التسامح التعايش السلمي”.

وتعد القمة التي يحضرها الرئيس الأمريكي وقادة ورؤساء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر، الأولى من نوعها وتهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف، فضلا عن اتخاذ إجراءات إضافية لوقف تمويل المنظمات الإرهابية.