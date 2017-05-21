l 7 قوائم أحرار تلتحق بكتلة جبهة التحرير الوطني في البرلمان

دحض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، كل التوقعات التي انتشرت حول اسم رئيس البرلمان الجديد في عهدته الثامنة، حيث كشف أن النائب عن ولاية سكيكدة السعيد بوحجة البالغ من العمر 72 سنة، مرشح الحزب لترؤس المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الثامنة.

اختار جمال ولد عباس، فندق الجيش ببني مسوس، للاجتماع بنوابه الـ161 الجدد، موازاة مع اجتماع أحمد أويحيى أمين عام الأرندي مع نوابه الـ100، وذلك في حفل استقبال للنواب الجدد بفندق الجيش ببني مسوس بالعاصمة، حيث أكد أن قرارات العتيد لن تخرج عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليماته.

ردّ جمال ولد عباس على أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 113 عضو والذين دعوا إلى استبعاده من قيادة الأمانة العامة للأفالان أول أمس، عبر بيان تنديدي بالخروقات الحاصلة في العتيد، بالقول إن ”الحملة الانتخابية التي خضتها كانت قوية جدا”، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل المسؤوليات حول إعداد قوائم الحزب تحسبا لتشريعيات الرابع ماي، خاصة وأنه درسها دراسة جيدة قبل أن يخرج بها إلى العلن، كما قال.

وكشف الرجل الأول في الحزب عن التحاق 7 قوائم أحرار بالكتلة الأفالانية في البرلمان، ما سيعزز مكانة جبهة التحرير الوطني داخل الغرفة السفلى للبرلمان المنتخب في عهدته الثامنة.

وعاد خليفة سعداني للدفاع عن نفسه بسبب الانتقادات الكبيرة التي تطاله منذ إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 2017، عندما أكد أن تراجع الأفالان هذه المرة يعود إلى مشاركة عدد أكبر من التشكيلات السياسية في هذه الاستحقاقات.

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد بوحجة هو مجاهد وقيادي معروف في حزب الأفالان، ينحدر من ولاية سكيكدة، تولى منصب المكلف بالإعلام سابقا واشتهر بمرحه ومزاحه الكبير مع الصحفيين الذين ينادونه ”عمي السعيد”. ومن المرتقب أن تتم تزكية الرجل لخلافة العربي ولد خليفة على رأس المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء، خلال جلسة تنصيب النواب الجدد إيذانا بفتح العهدة الجديدة والثامنة في عهد جزائر التعددية.