تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال كمين نصبته مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2017، بضواحي مدينة القل، ولاية سكيكدة، ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى ”ل. عبد الكريم” الملقب بـ”مُعاذ”، فيما أسفرت عملية البحث عن ضبط قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة، حسب ما أعلنه، أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في ذات البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالبويرة وبومرداس، كشفت ودمرت 7 مخابئ للإرهابيين و3 ألغام تقليدية الصنع، من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، 4 تجار مخدرات وحجزت 28 كيلوغراما من الكيف المعالج و3 مركبات، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي مهربين اثنين وحجزت شاحنة و441100 وحدة من المواد الصيدلانية و30620 وحدة من المفرقعات و7500 وحدة من حوامل تخزين البيانات، وبكل من برج باجي مختار وعين قزام، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتين و4 مركبات رباعية الدفع و25.435 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود و2400 وحدة من مواد التنظيف وتجهيزات للتنقيب عن الذهب. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف، 8 منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وتجهيزات للتنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عن طريق الأقمار الصناعية. وبكل من تمنراست والأغواط وتلمسان وبشار، تم توقيف 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.