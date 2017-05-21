أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أن من الطبيعي والبديهي أن يكون للدول المجاورة لليبيا دور أساسي لمساعدة أبناء هذا البلد في تجاوز أزمتهم، بالنظر إلى عامل الجيرة وإلى التحديات الأمنية التي تفرض عليهم جراءها.

وأوضح شرقي في حديث لقناة ”فرانس 24” عن أهمية دور دول الجوار في مساعدة الليبيين في حل أزمتهم كونهم أول من يتضرر من اللاأمن وباعتبارها أهلا لمساعدة الليبيين سواء كانوا نازحين أو متضررين من الوضع المتأزم.

وقال إسماعيل شرقي في هذا السياق أن ”الكميات الكبيرة من الأسلحة” التي تتنقل بكل سهولة في هذا البلد وبدول الجوار، وهذا ما يفرض ضغطا كبيرا على دول الجوار التي ”لابد أن يكون لها دور وأن يسمع صوتها”.

وبخصوص إنجازات مجلس الأمن والسلم الإفريقي وآلياته من أجل استقرار القارة أكد شرقي أنه ”رغم كل الظروف الصعبة فنحن نسجل تقدما في بلورة البنية الأساسية للسلم والأمن في إفريقيا”، مشيرا في هذا الصدد إلى التمرين الميداني للقوة الإفريقية الجاهزة التي تضم أكثر من 5000 شخص بجنوب إفريقيا، الذي قال إنه كان ”ناجحا بكل المقاييس”. وفي رده على استفسار حول القوة الإقليمية التي أسس لها الرئيس التشادي منذ سنتين من أجل استئصال التنظيم المتطرف ”بوكو حرام” من دون المرور بالاتحاد الإفريقي. وعما إذا كان يفهم من ذلك ”وجود انعدام للثقة بين الدول الإفريقية ومفوضية الإفريقية”، رد إسماعيل شرقي بالقول: ”لقد تابعنا حيثيات هذه القوة وأشرفنا على تحضيرها إثر اجتماعات متعددة في الكاميرون وتشاد وأديس أبابا ورفعنا الطلب إلى الأمم المتحدة حتى تعتمد وكنا من اليوم الأول منهمكين في تحضير هذه القوة”. وشرح شرقي أن ”كل المكون المدني ينتمي للاتحاد الإفريقي حتى ندعم هذه القوة أولا ثم نحرص على حقوق الإنسان”، مؤكدا أن ”تواجدنا مع هذه القوة مهم ونحن طرف فيها كما سنكون طرفا في القوة التي ستبعث من قبل مجموعة الخمسة (موريتانا، مالي، تشاد، النيجر وبوركينافاسو) إلى الساحل”. وشدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في سياق حديثه على الأهمية القصوى للتصدي الجماعي وتسخير الدول الإفريقية لإمكانياتها لمواجهة الأخطار التي أصبحت كبيرة ومتعددة، منها الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية.

كما تطرق شرقي لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، معتبرا أنه ”ليس في مقدور أي دولة أن تتصدى لهذه الظواهر الخطيرة لوحدها”.

كما أكد على قناعة الدول الإفريقية بهذه الآلية الهامة التي ستكون لها انطلاقة فعلية من أجل التأسيس للعمل الجماعي الإفريقي فيما يخص الشرطة. وأشار بالمناسبة إلى أنه تم اعتماد برنامج عمل لثلاث سنوات يضم من بين أولوياته ”بناء الإدارة وكل ما هو استراتيجي لعمل الشرطة في القارة السمراء ثم إرساء طريقة مؤمنة للتعامل والتشاور بين مصالح الشرطة والذي سيتم إحداثه بين كل الشرطة الإفريقية عن طريق الأفريبول”.

وبالنظر إلى ذلك ”نحن فخورون بهذا الإنجاز، فلا نتصور منظمة في هذا الحجم تنشأ في ظرف سنتين، فيكفي النظر إلى الأنتربول الذي تطلب إنشاؤها ثماني سنوات كاملة”، يضيف المسؤول الإفريقي، قبل أن يؤكد بالقول: ”إننا سنبذل جهدا خاصا للسماح لها (الأفريبول) بالانطلاقة الفعلية وتعيين كل دولة لممثلها بها حتى يكون التعاون يوميا وذا مردود لأمن المواطن الإفريقي”.