ڤايد صالح يقف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود

شرع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، أمس، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة لتقييم مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2016-2017 من خلال تنفيذ تمارين تكتيكية مخططة ومبرمجة، حسب ما جاء أمس في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

جاء في البيان أنه ”ترسيخا لنهج التواصل الميداني الدائم مع الأفراد العسكريين أينما وجدوا في كافة ربوع الوطن وبغرض الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود والاطلاع على الوضع الأمني بالناحية يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم الأحد 21 ماي 2017 بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة”.

واستهلت الزيارة في يومها الأول بمعاينة التشكيل الأمني للقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس وتفقد الوحدات المرابطة على الحدود ليقوم بعدها الفريق رفقة قائد الناحية العسكرية الـ4 اللواء الشريف عبد الرزاق، بتدشين ثكنة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم التي تتوفر على جميع متطلبات الإقامة والحياة وكل موجبات العمل الميداني في هذه المنطقة.

وكانت هذه الفرصة - يضيف المصدر ذاته - مناسبة للفريق ليلتقي إطارات وأفراد هذه الوحدة أين اطلع على ظروف عملهم مقدرا لهم الجهود المضنية والمتواصلة والمخلصة التي ما انفكوا يبذلونها رفقة جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي في كل أنحاء الوطن، في سبيل حفظ الجزائر بكافة حدودها الوطنية في كل وقت وحين وفي كافة الظروف والأحوال، حاثا إياهم على أن يكونوا في مستوى هذه المهام النبيلة المنوطة بهم.