أعرب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، عن التزامهم الكامل والغير مشروط لتعلميات القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال العهدة البرلمانية القادمة، معلنين اجتهادهم لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية رئيس الحزب، في الميدان. وأشاد النواب بمناسبة اجتماع عقد تحضيرا للعهدة البرلمانية المقبلة، بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعلنوا تمسكهم به، واصفين قراراته بالشرعية ومشيدين بمسيرته النضالية والنتائج التي تحققت خلال إشرافه على تنظيم الانتخابات التشريعية المنصرمة. نواب الأفلان، أكدوا على تمسكهم و”تأييدهم المطلق لولد عباس، معربين له عن كامل تضامنهم واتحادهم معه في مسيرته النضالية والتفاف القاعدة النضالية حوله وتضامنها معه في الحزب”، واصفين ”هياكل الحزب بالشرعية أكثر من أي وقت مضى”.

وأشاد نواب جبهة التحرير الوطني، في بيان لهم بالجهود التي يقوم بها الأمين العام الحالي للأفلان، مشيرين أنه يخوض مسيرة دون هوادة لإرساء دعائم الحزب والحفاظ على مبادئه السامية”، وأعربوا أن استعدادهم لدعمه ومساندته في الجهود التي يقوم بها ”كلنا مجندون معكم من أجل تحقيق المبادئ على أرض الواقع وما يدفعنا لذلك الموقف هو ما عهدناه منكم من نضال ومواقف ثابتة ومشرفة للحزب والدولة”. وأعلن النواب التزامهم بتطبيق جميع تعليمات القيادة السياسية للأفلان، في العهدة البرلمانية القادمة، مؤكدين دعمهم لكل المواقف والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية للحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد نواب الأفلان بغرفتيه حرصهم وتمسكهم على التجند ومرافقة برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الحزب وذلك بالسهر على المتابعة في الميدان والعمل على إنجاحه بما يحقق الأهداف التي يتوخاها من أجل تنمية شاملة في مختلف مجالات الحياة.