أعلن رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، عن تأييد الكتلة البرلمانية لتاج لحزب جبهة التحرير الوطني، ودعم مرشح الأفلان لرئاسة البرلمان سعيد بوحجة، وأبدى رغبته في العمل مع كل المخلصين للتصدي للأفكار الهدامة والاستفزازات التي تعمل للضغط على الوطن والمغامرين بورقة الجزائر. وأكد عمار غول، أن حزبه يدعو دائما إلى ميثاق شرف أخلاقي في التعاطي السياسي بعيدا عن التهريج وعن التجريح والكلام العقيم، مشيرا إلى أن الحزب يتناول كل المواضيع الهامة والملفات بأخلاق وبطريقة أداء متميزة. واعتبر رئيس ”تاج”، خلال لقاء مع نواب الكتلة البرلمانية للحزب وأعضاء المكتب السياسي، بالمقر الوطني للحزب بدالي براهيم، أمس، أن الكتلة البرلمانية لحزب ”تاج”، ستكون قوة اقتراح بنّاءة، مسهلة للحلول الايجابية، مذللة للصعاب، ناقدة للنقائص ومستدركة للأخطاء، وقال في السياق ذاته، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستعمل بكل صدق وبمصداقية في نقل اهتمامات الشعب وقضايا المواطن اليومية والعمل على حل مشاكله. وأضاف رئيس تجمع أمل الجزائر، بأن الكتلة البرلمانية لحزبه ستكون منبرا قويا يعبر عن عمق التنوع الجميل الموجود في الجزائر وعمق الشعب الجزائري، كما أنها ستتميز بطرحها الأخلاقي، قائلا ”حزبنا حزب متخلق يمارس السياسة بأخلاق”، داعيا المجموعة البرلمانية إلى اعتماد الطرح المسؤول في كل القضايا التي ستتناول داخل قبة البرلمان، مشيرا إلى أن المجموعة البرلمانية لتاج، كتلة متميزة، وقوتها تكمن في انسجامها وفي نوعية الكفاءات التي تحتويها هذه الكتلة، وفي تفانيها في خدمة الوطن والشعب.