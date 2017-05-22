قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إن السلطة احتاطت لنفسها كي لا تمنح المعارضة فرصة الانسحاب من البرلمان. واعتبر جاب الله أن الحل يكمن في أن تجمد الأحزاب كل أدائها ونشاطها السياسي لثلاث أو أربع سنوات، وأنه يجب عدم المشاركة في حكم ”غير شرعي وظالم” لأنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان.

اعتبر عبد الله جاب الله في حديث لـ”الجزيرة نت” أن المشاركة في الحكومة نوعا من التعاون على الإثم والعدوان، كما رأى أن التيار الإسلامي هو الأقوى في البلاد وطالب أعضاءه بالتوحد تحت مظلة ”الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء”. ورأى جاب الله أن هناك إجماعا وطنيا على تزوير الانتخابات من قبل السلطات، لافتا إلى أن المشاركة الحقيقية فيها لم تزد نسبتها عن 15% حسب التقديرات غير الرسمية.

وقال إن حزبه لم يقاطع الانتخابات لأسباب عدة، أهمها أن الانتخابات تشكل ”أحسن الفرص التي يجب استغلالها في فضح عيوب النظام”، معتبرا أن الحل يكمن في أن تجمد الأحزاب كل أدائها ونشاطها السياسي لثلاث أو أربع سنوات، قائلا ”فلنجمد نشاطاتنا الرسمية والحزبية ولنهتم ببناء أنفسنا داخليا كما نراه، أما النشاط الحزبي والانتخابي فيجمد تماما لفترة أربع أو خمس سنين، كي يعرف العام والخاص أن القوى السياسية يئست من احتمال تجاوب هذا النظام مع مقترحاتها الجادة لبناء ديمقراطي سليم وصحيح، وهذا نداء واقتراح أقدمه لأول مرة وسأنتظر بماذا يردون”.

وقال جاب الله إن التيار الإسلامي كان ولا يزال هو الأقوى باعتباره الظاهرة الصحية في جسد الأمة التي عملت النخب العلمانية على نشر كل أنواع المرض والفساد بينها، مضيفا أن ”التيار الإسلامي لا يتشكل من تحالف ”حمس” أو ”الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء” بل يتشكل منهم ومن كل الذين يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة وبمرجعية الإسلام في التشريع، وهؤلاء موجودون في الأحزاب ومعظمهم خارجها وبعضهم في جمعيات خيرية وبعضهم لا جمعيات لهم، لذلك فمعظم المقاطعين هم من أبناء التيار الإسلامي”. وقال جاب الله إن الانشغال الأكبر للاتحاد هو مباشرة التحضير للمؤتمر الجامع الذي يكون قبل نهاية سبتمبر.