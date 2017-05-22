قال الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن ترقية الأداء العسكري للأفراد والوحدات، واكتساب الحنكة القتالية الفردية والجماعية المرغوبة، وإضفاء طابع المرونة والتكامل على الأعمال القتالية، وتقديم البرهان العملي والميداني على الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لتحمل المهام الموكلة، هي أعمال جليلة وعظيمة، حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وهي مدعومة بسند وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على أن تكون نهجا عمليا ومهنيا دارجا ورائجا بين صفوف جميع الأفراد العسكريين المرابطين في كافة ربوع الوطن.

وأضاف الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال اليوم الثاني من الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، أن هذا النهج العازم الذي نسعى إلى أن يكون هدفا تطويريا متجدد الطموح، يصدر عن إنسان واعي بثقل وأبعاد مسؤولياته، إنسان يقدر الواجب حق قدره، ويعرف كيف يؤديه مهما كانت الظروف والأحوال، مبرزا أن هذه هي الخصال والسلوكيات التي نصر الله تعالى بفضلها الثورة التحريرية المباركة، داعيا الجميع إلى أن يدرك بأن النهج الذي حرر الجزائر هو نفسه الذي باستطاعته أن يحافظ عليها، مؤكدا أن هذه هي الغاية التي يصبو إليها عبر لقاءاتي الدورية والمنتظمة في جميع النواحي العسكرية، لا سيما إذا تعلق الأمر بحضور وتقييم التمارين العسكرية الاختبارية، التي ليست - حسبه - معيارا لمدى ما وصل إليه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي في هذه المنطقة من قدرة قتالية وعملياتية فحسب، بل هي علامة فارقة ومتميزة من علامات الحب والولاء الخالص لهذا الوطن المفدى.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للفريق استمع خلالها إلى تدخلات وأفراد الوحدات المشاركة في التمرين، والذين أكدوا من جديد حرصهم اللامحدود على حماية كل شبر من أرض الجزائر الطاهرة.