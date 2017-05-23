رفضت النائب والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الرد على سؤال حول اختفاء بصمات الجنرال توفيق في تشريعيات 2017، وقالت إن ”مثل هذا السؤال يجب أن يطرح عليه شخصيا”. وأكدت النائب عن حزب العمال، لويزة حنون، أمس، في تصريح على هامش تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن السعيد بوحجة فرض فرضا على نواب المجلس الشعبي الوطني ومختلف التيارات السياسية المشكلة له، مؤكدة أنه واقع يجب التعامل معه، في ظل أغلبية مزيفة من حقها تقديم مرشحها. وفي ذات السياق، أوضحت حنون، أن التزوير خلال تشريعيات 4 ماي كان له الكلمة الأخيرة، ما جعله يشكل حسبها غرفة سفلى بأغلبية مزيفة، وأكدت بأن حزب العمال الذي حاز على 9 مقاعد لن يدخل في تحالف مع أي تشكيلة سياسية كانت، لأنها لا ترغب في دخول الحكومة، قائلة إن حزب العمال سيعمل بشكل دائم مع الأحزاب التي تدافع عن الوطن والمواطن في ظل تغول قوانين أنهكت الشعب على كافة المستويات، ومن جهة أخرى رحبت لويزة حنون بالقرار الذي اتخذته حركة مجتمع السلم، القاضي بعدم قبول عرض الرئاسة بدخول الحكومة.