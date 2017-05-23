انتقد النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، المعارضة لعدم تقديم مرشح واحد لينافس مرشح جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة، كما ثمّن قرار ”حمس” بعدم المشاركة في الحكومة.

وقال مناصرة، أمس، في تصريح له على هامش تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة 2017 ـ 2022، إن عدم تقديم المعارضة لمرشح واحد ينافس مرشح الأفالان النائب سعيد بوحجة، فتح الباب أمام هذا الأخير للسيطرة على المجلس بشكل تام.

وفي سياق آخر، أكد مناصرة أنه وافق على قرار عدم المشاركة في الحكومة التي تم دعوتهم إلىها في إطار تحالف حركة مجتمع السلم من أجل المحافظة واستمرار الوحدة الاندماجية التي دخلوا فيها قبل الانتخابات. وفي رده على اتهام بعض الأطراف لهم بالتخلي على مسؤوليتهم من خلال رفضهم للمشاركة، قال إن ”هذا الرأي له نوع من الحق ولكن القرار كان لمجلس الشورى وهو السيد، وجاء بعد أن قضت عملية التزوير بنتائجها على رجال الحركة في الكثير من الولايات ويجب احترام هذا القرار صائبا كان أم لا”. من جهة أخرى، أفاد مناصرة أن البرلمان الجديد سوف يكون حيويا وأكثر فاعلية للطبقة السياسية المعارضة في ظل الدستور الجديد الذي أعطاها صلاحيات يجب أن تمارسها وتنظمها بالشكل الذي يعيد للبرلمان مصداقيته ويضمن له النزاهة والعدالة في التشريعات التي ستصدر عنه.