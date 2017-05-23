اختار حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مثلما أكده ممثل الحزب علي العسكري، لـ”الفجر”، على هامش الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف ممثل الحزب أن مقاطعة نواب الأفافاس للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لا تعني شيئا للحزب، وهو موقف أملاه التزام الحزب برفض التزوير الكبير الذي وقع في الانتخابات التشريعية الماضية وبشكل غير مسبوق. وأضاف علي العسكري أن الأفافاس متواجد في البرلمان للدفاع عن مصالح الشعب ومن وضع فيهم الثقة في التشريعيات الأخيرة، خاصة في ظل الظرف الحالي والوضع الذي تمر به الجزائر، مواصلا بأنه لن يتوانى في الدفاع عن برنامج الحزب وكل ما من شأنه خدمة مصلحة الشعب والبلاد.