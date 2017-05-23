لم يسفر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مانشيستر، عن أية ضحية جزائرية. فيما أعربت الجزائر عن تضامنها الكلي مع بريطانيا، مشيرة إلى ضرورة عمل تضامني وصارم لمواجهة الإرهاب بطريقة متناسقة وفعالة.

كشفت القنصلية الجزائرية بإنجلترا، أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، مدينة مانشيستر، لم يسفر عنه أي ضحية جزائرية. كما صرح نفس المصدر، أن مدينة مانشيستر تشهد أكبر تمركز للجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة، بعد لندن. وأضاف أن القنصلية الجزائرية تتابع الأحداث هناك عن قرب، وهي على اتصال دائم مع أفراد الجالية المقيمين هناك لمتابعة التطورات على إثر هذا الاعتداء.

بالمقابل، أعربت الجزائر عن تضامنها الكلي مع بريطانيا إثر الاعتداء الإرهابي بمانشيستر الذي خلف 22 قتيلا وحوالي خمسين جريحا، مشيرة إلى ضرورة عمل تضامني وصارم لمواجهة الإرهاب بطريقة متناسقة وفعالة. وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أن ”بريطانيا عاشت الإثنين اعتداء دمويا ارتكب بكل همجية وعنف من طرف إرهابي تسبب في مقتل أبرياء، وإننا نندد بشدة بهذا الاعتداء الإرهابي الشنيع ونعرب عن تضامننا الكلي مع الشعب والحكومة البريطانيين وكذا مع عائلات الضحايا”. وأضاف قائلا إن ”الإرهاب من خلال نشر الخوف، يسعى إلى بث الرعب والتهديد الدائم على أمن واستقرار العديد من البلدان والمجتمعات، ومن خلال تجسيده للاعتداءات الشنيعة يظهر نقائص فيما يخص تنسيق الجهود والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي”.

وقال ذات المسؤول إن ”اعتداء مانشيستر يستوقف من جديد المجموعة الدولية لضرورة تنسيق الأعمال لمواجهة الإرهاب بطريقة منسقة وصارمة في كامل أرجاء العالم”.

للإشارة، تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوم على مدينة مانشيستر بشمال بريطانيا، حيث فجر انتحاري نفسه خلال حفل موسيقي، ما خلف 22 قتيلا وحوالي 50 جريحا.