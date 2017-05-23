كشفت أمس الأمم المتحدة، في توضيحات حول الحادث الذي وقع خلال اجتماع المنظمة حول تصفية الاستعمار بكينغستاون، أن الأمر يتعلق بـ”تشويش” على النقاش لم يتطلب تدخل الأمن.

قال المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة سيتفان دوجاريك، أمس في رده على سؤال حول اعتداء مزعوم على دبلوماسي مغربي من طرف مسؤول جزائري سام، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، ”نحن واعون بوقوع تشويش خلال اجتماع لجنة الـ24. نأمل في أن يجد الأشخاص المعنيون حلا للمشاكل التي وقعت كما نأمل أن الاجتماعات المقبلة للجنة الـ24 ستجري بشكل سلمي”.

وأشار المسؤول الأممي إلى ”مناوشة بسيطة” وقعت خلال هذا الاجتماع وصفها بـ”تشويش” لم يتطلب تدخل أعوان الأمن، مفندا بشكل ضمني الرواية المغربية.

وأجاب دوجاريك على سؤال الصحفي الذي استوقفه حول ما إذا توفر منظمة الأمم المتحدة الأمن للدبلوماسيين خلال الاجتماعات قائلا ”الاجتماعات مؤمنة”.

ويبدو أن الأمر يتعلق بحادث تم حله بسرعة لم يتطلب تدخل الأمن”، مضيفا أن الامر يتعلق بمناوشة بسيطة، كان هناك تشويش بين الحاضرين وهو الأمر الذي يبدو أنه حل في حينه.

وأضاف يقول ”لقد تم حل الحادث ونأمل أن تتم جميع الاجتماعات المقبلة وفقا للباقة الملائمة”. ولم تشر التوضيحات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة إلى شجار أدى إلى تعرض شخص لجروح أو لتدخل لمصالح الأمن كما نقلته بشكل مغلوط السلطات المغربية.

ويذكر أن الجزائر وصفت يوم الجمعة الفارط الاتهامات المغربية بأنها ”لا تعدو إلا مسرحية هزيلة بإخراج رديء”، مؤكدة أن ”الأخبار التي قدمها المغرب ملفقة، مغلوطة وكاذبة، لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أي أساس من الصحة”.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن حادثة خطيرة تخللت اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) المنعقد في كينغستاون (سان فانسانت والغرينادين) من 16 إلى 18 ماي 2017 حيث حاول أعضاء من الوفد المغربي الاعتداء على دبلوماسية من الوفد الجزائري، ما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها. وقد سبق وأن قام الوفد المغربي في الماضي خلال لقاءات الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، بصورة فاضحة، باللجوء إلى شتم الوفود التي كانت ترفض الانصياع للأطروحات التوسعية للمغرب.

وفي 2016 استنجد رئيس جلسة لجنة الـ24 بفرقة أمن خاصة من أجل مواجهة اندفاع ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الذي أراد منع ممثل جبهة البوليساريو أحمد بوخاري، من إلقاء كلمته.

وقد تخللت مداخلة بوخاري ضجة صاخبة إثر شغب تسبب فيه المندوب المغربي الذي انتهك القواعد الديبلوماسية، حسب أعضاء هذه اللجنة.