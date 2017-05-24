قرر المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعين ”السنو” المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقد دورته العادية 19، لمناقشة عدة قضايا تتمثل أساسا ملف برنامج السكن، حيث أعتبر المجلس أن هذا الملف يعرف تأخرا كبيرا عبر العديد من الجامعات.

وأضاف بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعين ”السنو” تحوز ”الفجر” على نسخة منه أمس، أن سيتم عقد اجتماع دورته العادية الـ19، لمناقشة عدة قضايا تتمثل أساسا ملف برنامج السكن، حيث تم دراسة هذا الملف بجدية كبيرة، خصوصا وأن الملف عرف تأخر لبرنامج سكنات رئيس الجمهورية عبر عديد المؤسسات الجامعية، وكذا إشكالية عدم توزيع السكنات الجاهزة في بعض الجامعات، إضافة إلى التقييم للمسار المهني، من خلال التركيز أساسا على ملف التأهيل الجامعي للأستاذ الباحث وبالتحديد الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالإجراءات الجديدة لهذه الشهادة، كما لا يستثني اجتماع المجلس من طرح ملف التكوين تحسين المستوى بالخارج، الخاص بالأستاذ الباحث، وكذا مسألة البحث العلمي خاصة مخابر البحث، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية البحتة.