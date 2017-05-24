طالب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد ثلاث سنوات الوزير الأول، عبد المالك سلال، بإيفاد لجنة تحقيق ميدانية تتحرى أسباب عدم تنفيذ القطاعات الوزارية والوظيف العمومي لمرسومهم التنفيذي الذي يخص قضيتهم، وهذا قبل اتخاذ قرار العودة للوقفات الاحتجاجية أمام مديرية الوظيفة العمومية والوزارة الأولى.

وأوضح حاملو الشهادة في تصريح إعلامي، أنهم باتوا مجبرين على اتخاذ هذا القرار، بعد أن نفد صبرهم، كاشفين أن الشكوى الأولى تخص المديرية العامة للوظيفة العمومية لتباحث الخفايا والأسباب الحقيقية لتماطل صدور التعليمات الخاصة بالقطاعات المشتركة (43) والتابعة لها واستمرار الظلم في حق مكتسباتهم المهنية، أما الشكوى الثانية فتتعلق بالقطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الطاقة، فمنذ صدور التعليمة رقم 01/17 المؤرخة في 5 جانفي 2017 من طرف الوزير الأول، الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة لتبليغ إلى السيدات والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، والتي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالإدماج، وقد جاء هذا المرسوم للتكفل بالتعديلات التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي صنف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها (المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوين عاليا مدته ثلاث سنوات في الصنف 11 بدلا من الصنف 10، أما بالنسبة للتابعين لسلك القطاع الاقتصادي وبالتطابق المتسلسل التابعين سوناطراك في الصنف 21، وسونلغاز في الصنف 15، وفي هذا الصدد، تساءل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية بكالوريا+3 سنوات والتنسيق الوطني، قليل خالد، من هدف مديرية الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية في استمرار ظلمها واستعمالها البيروقراطية الممنهجة في تعاملها مع ملف قضيتهم، فبالرغم من صدور المرسوم التنفيذي اكتفت المديرية بإرسال التعليمة السابقة الذكر بإلزامية تطبيق محتواها لفائدة حاملي الشهادة التابعين لقطاعها الإداري والمنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية العمومية فقط، ومن اجل إعادة تصنيفهم في الصنف 11 بدلا من الصنف 10 ولكن تحاشت كليا الحديث عن سنوات عملهم الماضية بل تحايلت عليهم وعلى مكسبهم العلمي والمهني في عدم احتسابها لهم لسنوات الخبرة المهنية.