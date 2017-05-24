بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي تزامن هذه السنة مع افتتاح موسم الاصطياف وبناءا على دراسة مسبقة لمختلف نقاط المدينة، سطرت مصالح أمن الولاية مخططا أمنيا خاصا يهدف إلى تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم، من خلال تأمين المساجد خلال صلاة التراويح، وتأمين الساحات العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا للعائلات خاصة خلال الفترة الليلية، وكذلك تأمين التظاهرات الفنية والثقافية لاسيما في الفترة الليلية، وتأمين محطات نقل المسافرين، البنوك، مراكز البريد والأسواق. وتعزيز تواجد الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور على مستوى المحاور الرئيسية التي تعرف كثافة مرورية وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بالزي الرسمي والمدني بالأماكن التي تعرف كثافة حركية، وتنظيم عمليات مداهمة لأوكار الجريمة والأماكن المشبوهة، ونصب حواجز أمنية على مستوى مداخل ومخارج المدينة لمكافحة شتى أشكال التهريب خاصة ما تعلق بالإتجار الغير شرعي للمخدرات. بالإضافة إلى العمل التضامني كتنظيم وجبة إفطار الصائم لفائدة مستعملي الطريق بهدف تعزيز المهام الوقائية للأمن الوطني وتثمين قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد الشرطة ومختلف شرائح المجتمع، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل. كما تدعو مصالح الأمن مواطني الولاية للمساهمة في إنجاح هذا المخطط الأمني عن طريق الإبلاغ عن أي شيء يلفت الانتباه عن طريق الرقم الأخضر 15-48 و104 أو خط النجدة 17.