عاد، أمس، للمرة الثانية العديد من الشباب البطالين من بلديتي قصر الشلالة وسرقين بولاية تيارت، للاحتجاج والتجمع أمام الحي الإداري ببلدية قصر الشلالة بولاية تيارت وقام بعضهم بالصعود فوق المبنى وهذا لأجل المطالبة بفتح مناصب عمل لهم وانتشالهم من البطالة التي يعاني منها شباب المنطقة، أين ناشدوا السلطات المحلية للتدخل، لأجل حث المؤسسات المتعاقدة مع شركة التنقيب عن النفط بمنطقة ”راجح” ببلدية سرقين وكذا شركات المناولة لأجل منح فرص عمل لشباب المنطقة من بلدية سرقين وقصر الشلالة، هذا وسبق وتجمع هؤلاء منذ أيام قليلة مضت، أمام مبنى الحي الإداري وتم استقبال ممثلين عنهم، من قبل مسؤولين من وكالة التشغيل ”أنام” وأوضحوا لهم أنه سيتم عن عروض العمل من قبل شركة التنقيب وغيرها في وقت تكون فيه تلك الشركات بحاجة لعمال.