عبرت النقابة الوطنية لمتقاعدي مجمع سونلغاز عن مساندتها وبقوة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز بعد الإضراب الذي برمجته مؤخرا والذي انطلق في 21 من الشهر الجاري وإلى غاية 25 من نفس الشهر عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان للنقابة تحوز ”الفجر” نسخة منه أنه تدعم العمال الحاليين من أجل افتكاكهم لمطالبهم المطروحة سابقا، وعبر عمال مجمع سونلغاز المتقاعدين عن وقوفهم جنب العمال والتوضيح للرأي العام مدى جدية رأيها وصرامة طموحاتها للتأكد وبشدة من خلال البيان للعمال أنهم ضد الممارسات التعسفية داعية في نفس الوقت السلطات العمومية التدخل العاجل لتلبية مطالب عمال المجمع.