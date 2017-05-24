قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بولاية أدرار الدخول في وقفة احتجاجية اليوم بعد أن تم افتتاح مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجديد 120 سرير بطريقة عشوائية تم فيها تجاوز الشركاء الاجتماعيين والهيئات الاستشارية التقنية. وأضاف بيان للنقابة تحوز ”الفجر” على نسخة منه أن المجلس الطبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن سيناء بأدرار والمنعقد في سبتمبر 2016 كان قد اقترح نقل مصلحة الطب الداخلي جراحة الأنف والعيون والحنجرة وجراحة الأعصاب شرط توفر الامكانيات البشرية والمادية اللازمة حسب التعليمة الوزارية الصادرة تحت رقم 003 المؤرخة في 3 أفريل 2013، والمحددة لاستغلال واستلام والدخول في الخدمة للمؤسسات الاستشفائية الجديدة، وبعد المراسلات العديدة التي وردت إلى مصالح المؤسسة من طرف الفرع النقابي المحلي للولاية وطلب اللقاء الذي لميتم الرد عليه الى غاية اليوم، يضيف البيان وبع عقد المجلس الطبي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأدرار اجتماعات استثنائية تم خلالها الرفض التام لانتداب الممارسين إلى المستشفى 120 سرير وهذا لنقص الحاد الذي تعرفه نقاط المداومة بالمؤسسة، وعليه ونظرا للعجز الواضح الذي تعانيه مصلحة الاستعجالات المستحدثة بمستشفى 120 سرير وغياب الحد الأدنى من الشروط اللازمة للتكفل المناسب بالمرضى وعدد الوفيات المسجلة منذ افتتاحها ونقص الوسائل وغياب سيارات الإسعاف بالمؤسسة، وعليه وحرصا منها على صحة المواطن واستجابة للضمير المهني وأخلاقيات المهنة قررت النقابة الوطنية للصحة بأدرار الدخول في حركة احتجاجية انطلاقا من اليوم البداية من أمام مقر مديرية الصحة والسكان بالولاية على العاشرة صباحا.