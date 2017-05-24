l فتح خطوط بالأحياء الجديدة خلال هذه المناسبة

وجهت وزارة النقل والأشغال العمومية تعليمة بحر الأسبوع الماضي، إلى كل الناقلين بالمؤسسات العمومية أو الخاصة، تلزمهم بضرورة تمديد أوقات العمل خلال شهر رمضان الكريم، وكذا التقيد بنظام المداومة المعمول به سابقا، من خلال توفير النقل بعد الإفطار. وقال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوشريط عبد القادر في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن وزارة النقل ”لا يمكنها أن تجبر الناقلين الخواص بالتقيد بنظام المداومة خلال رمضان خصوصا في الليل، كونه لا يوجد قانون يجبرهم على ذلك”، مشيرا ”أن الاتحادية ستعمل على تحسيس أصحاب النقل الحضري الخواص للعمل بنظام المداومة وفق الرزنامة التي اقترحتها الوصاية، للعمل بنظام المداومة في الليل خلال شهر رمضان الكريم، وبنسبة 20 إلى 30 بالمائة.

فيما أكدت مصادر مسؤولة من وزارة النقل أنه تم تحضير برنامج خاص بهذه المناسبة الدينية من خلال توفير كافة المواصلات للتنقل أمام العائلات الجزائرية التي تقضي بعض أوقاتها خارج البيت عند الأهل والأحباب للسهر برفقتهم بعد الإفطار، فيما يحبذ البعض الآخر قضاءها في المساجد لصلاة التراويح، حيث أمرت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ”إيتوزا” العمل لساعات إضافية وتمديد عمل الحافلات إلى غاية الواحدة صباحا، حيث ستنطلق حافلات النقل في حدود الساعة السادسة صباحا، إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، على 28 خطا خاصا بالحافلات، وهو نفس التوقيت بالنسبة لمؤسسة السيترام لـ”الميترو” و”الترامواي”.

كما كشفت مصادرنا أن الوزارة ستفتح خطوطا جديدة بالنسبة للنقل الحضري والشبه الحضري ”إيتوزا” بالأحياء الجديدة خلال هذه المناسبة، أمام المواطنين لتسهيل عملية تنقلهم.