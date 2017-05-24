l الرئيس شكر سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به

صدقت تكهنات متتبعين للشأن السياسي منذ أشهر، بتعيين وزير السكن والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، وزيرا أول من طرف رئيس الجمهورية، لعدة اعتبارات، فيما برر تخلي الرئيس عن عبد المالك سلال بسبب فشله في تسيير ملف التشريعيات.

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال. وحسبما حمله بيان رئاسة الجمهورية فإنه و”عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية”. وأضاف نفس المصدر أن ”رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به”. وبهذا تأكدت تكهنات متتبعين لخليفة الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد أن تداولوا اسم تبون لتولي حقيبة الوزارة الأولى منذ الصائفة الفارطة، بعد الثقة التي نالها من طرف الرئيس الذي أسدى له شهر جوان الفارط وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، إلى جانب والي العاصمة الذي يتداول اسمه أيضا لتولي حقيبة السكن، كما تم تداول اسم وزير السكن عقب ثقة أخرى نالها من طرف الرئيس الذي عينه لتولي حقيبة التجارة بالنيابة خلفا للوزير الراحل بختي بلعايب.

يأتي هذا في وقت تعالت أصوات مؤخرا تؤكد إبقاء الرئيس للوزير الأول عبد المالك سلال لتسيير حكومة ”الأزمة” بسبب تكليفه من طرف الرئيس لتولي مشاورات مع الأحزاب الفائزة في تشريعيات الرابع من ماي من أجل إقناعها بالمشاركة في الحكومة، إلا أن فشل هذا الأخير، حسب متتبعين، في إقناع حركة مجتمع السلم واللغط الذي أثير بشأن القضية هو ما يكون قد عجل برحيله، في انتظار ماستسفر عنه قرارات الرئيس الذي قد يكلفه بمهام أخرى. هذا ووفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، قال بيان الرئاسة إن ”رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين عبد المجيد تبون وزيرا أول”، و”كلف رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة”.

السيرة الذاتية لعبد المجيد تبون

الاسم: عبد المجيد اللقب: تبون

تاريخ الميلاد: 17/ 11/ 1945

مكان الميلاد : المشرية - النعامة التكوين والشهادات:

خريج المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

الوظائف السياسية والبرلمانية والوزارية:

1975 ــ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية؛

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووال لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛

- 1991 ــ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية؛

- 1999: وزير السكن والعمران؛

- 2000: وزير الاتصال؛

- 2001 ــ 2002: وزير السكن والعمران؛

- 2012: وزير السكن والعمران؛

- 2013: وزير السكن والعمران والمدينة؛

- 2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

- 2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.