كشف وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نقلاً لما ورد على لسان الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، أن الأمير فقد الثقة في الكثير من الدول العربية نتيجة مواقفها الواضحة من الأزمة الخليجية الأخيرة.

وأوضح وزير الخارجية قطر، في تصريح له عبر تلفزيون قطر، أن حكومته لم تعد تثق إلا بعدد قليل من الدول العربية وهي دول المغرب العربي، والأردن على حد تعبيره.

ودعا آل ثاني في التصريح ذاته، إلى ضرورة تدخل الدول العربية بشكل إيجابي في الأزمة الخليجية وليس لنشر الفتن وتوسيع نقطة الخلاف كما فعلت البعض دون ذكر اسم أي دولة.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي، قد أكد مؤخرا إن موقف الجزائر من الأزمة الخليجية ”مشرف”، ويمكنها أن تؤدي دور وسيط في الملف.

جاء ذلك في تصريحات لـ”المريخي”، عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بالعاصمة الجزائرية خلال زيارة مفاجئة إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول القطري تأكيده أن الهدف من زيارته يتمثل في ”بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والإمارات والبحرين”.

يذكر أن 31 برلمانيا بالجزائر أعلنوا عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع دولة قطر ضد ما أسموه ”الحصار الجاني والظالم الذي تتعرض له قطر الشقيقة”، على أن تتوسع عضوية اللجنة إلى ممثلي شعوب دول المغرب والوطن العربي.

وأورد بيان للجنة النواب الـ31 الذي كشف عنه البرلماني حسن عريبي أنه ”تتعرض دولة قطر لحصار جائر جوا وبرا وبحرا، مثلما تتعرض لتحريض إعلامي وسياسي كبيرين، وصل حد المطالبة العلنية من قطر الكف عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ثم تجريم عدد من الجمعيات العاملة في الحقل الفلسطيني بقطاع غزة كجمعية عيد وجمعية قطر الخيرية”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أصدرت بيانا فور وقوع الأزمة بين قطر وجيرانها، أكدت فيه أن الجزائر ”تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي”. كما دعت مجمل البلدان المعنية إلى ”انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول”.