نجح أعوان منطقة الأمن الوطني بتاجروين بتونس نهاية الأسبوع الماضي، في إحباط عملية تهريب كميّة كبيرة من الأدوية كانت على متن شاحنة في طريقها إلى القطر الجزائري. وقدرت قيمة المحجوز بـ500 ألف دينار تونسي. وقد تم حجز الأدوية ووسيلة التهريب وفتح محضر عدلي في الغرض ضد المهرب الذي تم إيقافه، بحسب ما أكده مصدر أمني لاذاعة الجوهرة ”أف أم”.

ورغم أن الجزائر عززت من قدراتها الأمنية على طول الحدود الشرقية لها خاصة بعد التدهورالأمني بالجارة تونس، إلا أن محاولات التهريب على طول الشريط الحدودي لا تزال تستهدف البلدين، في وقت تعرف حركة العبور في المنطقة انتعاشا كبيرا، في وقت تتواصل جحافل بشرية من الجزائر على الأراضي التونسية من أجل قضاء العطلة الصيفية حيث يتوقع أن يصل عدد المصطافين الجزائريين إلى مليوني شخص.