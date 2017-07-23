أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم السبت الماضي مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن سفادي تناولت على وجه الخصوص التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن ”المحادثة تمحورت أساسا حول التطورات الحاصلة في الأراضي المحتلة والتوتر الذي نجم عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحتل ضد الفلسطينيين”.

وشدد الوزير بهذه المناسبة على ”ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة التي تستحقها ضمن قائمة أولويات العمل العربي المشترك”. كما اتفقا على ”بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية والمسلمة وكذا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل ضمان حماية البقاع المقدسة والشعب الفلسطيني والضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد والابتزازات”. وكانت الجزائر أمس قد أصدرت بيانا من قبل وزارة الخارجية أدانت من خلاله ”الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة” لقوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة ضد المصلين الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي للتحرك ”الفوري” لوضع حد لهذه ”الأعمال الإجرامية”.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف ”إن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة من عمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك، المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية، جرائم إرهابية شنعاء ندينها ونشجبها بأشد العبارات”. وأضاف بن علي الشريف قائلا: ”أمام تواصل هذه التصعيدات والممارسات الممنهجة التي تسعى إلى تهويد المقدسات الإسلامية، فإننا ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.