يترأس وزير الخارجية عبد القادر مساهل يوم، 27 جويلية المقبل اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب، للجامعة العربية بالقاهرة، يخصص لدراسة الانتهاكات الاسرائيلة الأخيرة بالقدس الشريف.

ويحل وزير الخارجية الجزائري، يوم 25 و26 جويلية القادم، بالإمارات العربية المتحدة، لإجراء مباحثات، مع أمراء المنطقة في إطار تبادل والتعاون بين البلدين في عدة مجالات. وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سيجري عبد القادر مساهل ونظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، محادثات حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تسجيل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس الشريف، تنامت حالة الغليان في المنطقة وسجلت عدة عمليات في صفوف الشباب الفلسطينيين.