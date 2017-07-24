طالبت منظمة الشرطة الدولية أنتربول من الدول الأعضاء الـ190 معلومات حول الأشخاص المسجلين في قائمة 173 انتحاري محتمل عودتهم إلى أوروبا من مجموعات المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الأرهابي داعش.

القائمة الجديدة للانتحاريين الذين يشكلون تهديدا حقيقيا لأوروبا نشرها مؤخرا الأنتربول وعممها على الدول الأعضاء في إطار العمل على حصر التهديد الإرهابي، الذي يعد المقاتلون من أوروبا مصدرا له بعدما كشفت تقارير أممية عن وجود 4 آلاف أوروبي ضمن الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق قد ينفذون ضربات إرهابية في أوروبا بعد انحصار التنظيم الإرهابي في مناطق النزاع.

قائمة الانتحاريين التي وضعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحت تصرف الأنتربول وزعت على الدول الأعضاء والجزائر من بينها، وطلبت منها مدها بمعلومات حول الانتحاريين المحتملين الذين عادوا أو سيعودون إلى أوروبا بعد انهيار حلم الخلافة في الموصل ومدن سورية أخرى، ومن المحتمل أن يكون الطلب شاملا للإرهابيين من أصول مغاربية أو تحديدا من دول شمال إفريقيا، حيث كشفت صحيفة ”الغارديان” البريطانية أن الإرهابيين ال 173 وفي استمارات الانضمام إلى التنظيم الارهابي صرحوا باستعدادهم للقيام بعمليات انتحارية ودربوا على هذا الاساس.

ويأتي طلب الانتربول ليضاف إلى طلب الاتحاد الاوربي الذي جاء على لسان المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف مؤخرا، والمتعلق بدعوة دول المغرب العربي أو الضفة الجنوبية من المتوسط إلى تكثيف التعاون حول المتطرفين مزدوجي الجنسية، خاصة من خلال منظمة الشرطة الدولية، وذلك بالنظر إلى الخطر الذي يشكله هؤلاء وتمتعهم بحرية السفر باستعمال جوازين مختلفين للدول الأصلية ودول الإقامة. وقد جعلت الدول الأوروبية من عودة المقاتلين الأجانب من مناطق الصراع معضلة أمنية حقيقية تتطلب احتياطات عديدة على غرار متابعة اتصالات هؤلاء عبر وسائل التواصل الحديثة على غرار ”الواتساب”.

وتعد الجزائر من الدول المغاربية التي تولي أهمية بالغة إلى ملف تبادل المعلومات الاستخباراتية وقد ساهمت في إحباط مخططات إرهابية بعد مدها أوروبا بقائمة من 200 مشتبه بهم في إطار محاربة الإرهاب.