56.07 بالمائة نسبة النجاح في الباك

l الصدارة لشعبة الرياضيات والإناث يصنعن الحدث

l بن غبريط تقرر إثراء ملف إصلاح البكالوريا مجددا لتفادي الانتقادات

كشفت وزرة التربية نورية بن غبريط عن ارتفاع محسوس في نسبة نجاح في البكالوريا لدورتي جوان وجويلية والتي تعدت حسبها 56.07 بالمائة، في حين لم تتجاوز 49 بالمائة العام الماضي، هذا وأعلنت الوزيرة فتح من جديد ملف إصلاح البكالوريا لإثراءه أكثر قبل تقديمه أمام مجلس الحكومة، وهذا بعد الانتقادات الشديدة للمقترحات التي صدرت عن الوصاية على رأسها حذف التربية الإسلامية.

قالت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة بلغت 56.07 بالمائة لدى النضاميين وأزيد من 47.44 بالمائة، حيث تصدر شعبة الرياضيات بنسبة 68.70 بالمائة، موضحة لدى استضافتها في برنامج خاص بالقناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 49.79 بالمائة وذلك راجع لعامل الاستقرار الذي ميز السنة الدراسية 2017/2016 بفضل تجند عمال القطاع من إطارات وأساتذة وشركاء اجتماعيين ومرافقة الوزارة في مجال التكوين.

وحسب ترتيب نسب النجاح حسب الشعب كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى أن شعبة العلوم التجريبية احتلت المرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ62.51 بالمائة لتليها شعبة تقني رياضي بـ53.12 بالمائة وشعبة الآداب والفلسفة بـ52.09 بالمائة واقتصاد وتسيير بـ50.78 بالمائة لتسجل شعبة اللغات الأجنبية 47.18 بالمائة، ليتجاوز بذلك عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا للدورتين بلغ 340338 تمثل فيها الإناث نسبة 65.03 بالمائة.

رسوب أزيد من 421 ألف تلميذ

وأوضحت الوزيرة فإن من بين أزيد من 761 ألف مترشح لإمتحان شهادة البكالوريا، فإن عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا للدورتين بلغ 340338 تمثل فيها الإناث نسبة 65.03 بالمائة، فيما رسب ما يزيد عن 421 ألف تلميذ، وسجل الغائبين أكبر عدد، حيث أحصت وزارة التربية من بين 104 آلاف تلميذ معني بالدورة الإستدراكية أزيد من 90 ألف غائب.

في المقابل تطرقت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى طرق تمكين المترشحين من التعرف على نتائجهم عبر الرسائل القصيرة للهاتف النقال مع المتعاملين الثلاث بدءا من الساعة الـ14 سا من يوم أمس والتعرف على النتائج على الساعة 15 سا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات المسابقات ثم عبر النشر في المؤسسات التربوية، وهذا للتقليل من التوتر ولضغط الذي يسيطر على التلاميذ والأولياء لحظات الإعلان عن النتائج ذكرت الوزيرة بجديد هذه السنة.

واعتبرت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة المتخذة تدخل في رهان ضمان مصداقية الامتحان والذي تم بلوغه بتجند كافة القطاعات بما فيها الأجهزة الأمنية التي بذلت مجهودات كبيرة لمنع تسريب المواضيع مشيرة في هذا السياق إلى قدرتها على تحديد هوية من يشارك في بث المواضيع ومن يحاول إرسال الإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفة الظروف البيداغوجية والتنظيمية التي أحاطت بامتحانات البكالوريا بالممتازة.

وبحديثها عن الدورة الاستثنائية قالت الوزيرة إن القرار يترجم مدى اهتمام السلطات العمومية بالانشغالات الاجتماعية، مضيفة أن التفريق بين المتغيبين والمتأخرين كان صعبا، فعدد المتأخرين الذين تم إحصاؤهم كان 1800 بينما تقدم لاجتياز الامتحان 20 ألف ما أعطى فرصة كبيرة لعدد هام من المتأخرين والمتغيبين على حد سواء لاجتياز الامتحان منبهة إلى استلهام العبر في احترام الوقت. وقالت الوزيرة بأن النجاح في البكالوريا هو ليس ضربة حظ بقدر ما هو إنتاج عمل جدي للتلميذ ومرافقة طويلة للأساتذة، وعليه تطرقت بن غبريط إلى مشروع إصلاح البكالوريا وقالت إن الملف سيعاد فتحه لإثراءه أكثر قبل تقديمه أمام مجلس الحكومة قبل أن تؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار عنصر العمل المتواصل للتلميذ وتثمين جهده خلال العام الدراسي ومحاربة التسرب المدرسي في الأقسام النهائية والابتعاد عن مقياس الذاكرة والحفظ في إعداد مضامين المواضيع.

من جهته كشف المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم في ندوة صحفية أمس عقدها أمس بوزارة التربية للكشف حول نتائج شهادة البكالوريا عن رتفاع نسبة نجاح شعبة الرياضيات بـ5 نقاط بالمقارنة مع السنة الماضية والعلوم التجريبية بـ10 بالمائة، وهذا بعد أن ذكر بنسب النجاح حسب الشعب رافضا بالمناسبة إعطاء ترتيب الولايات التي قال أن الوزارة أوقفت ترتيبها منذ سنوات.