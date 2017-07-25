أظهر حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، عدم انخراطه في الحملة الواقعة بين أطراف في السلطة على خلفية التهديدات التي شرعت الحكومة في تطبيقها ضد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مركزا جهده على التحضير للانتخابات المحلية، حسب ما أكدته مصادر ”الفجر”.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد وجه السكرتير الأول للحزب عبد المالك بوشافة، تعليمات إلى أعضاء الأمانة العامة للحزب وقيادات في المجلس الوطني، بتركيز كل الجهد والطاقات من أجل النجاح في الانتخابات المحلية التي هي على الأبواب، وتعويض الخسارة الكبيرة التي سجلها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، متراجعا بحوالي 16 مقعدا.

وأكد بوشافة في توصياته لقيادات الحزب، على أهمية الموعد الانتخابي القادم، وضرورة أن يكون موعدا لتوطين العلاقة بين المواطن ومناضلي الحزب في المجالس المحلية المنتخبة بلدية كانت أم ولائية، والتوسع نحو مناطق أخرى لا تزال حكرا على أحزاب السلطة.

وأوصى بوشافة أيضا في توصيته لأعضاء الأمانة الوطنية، بمضاعفة الخرجات الميدانية والزيارات واللقاءات الجوارية مع المواطن، بشكل يسمح ببناء ثقة وصلة تترجم في نتائج جيدة يوم الاقتراع القادم، ويعتقد السكرتير الأول للحزب، أن الظرف الحالي يستدعي من الحزب وقياداته أن يكونوا إلى جانب المواطن لمرافقته في الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر، وشرح طروحات الحزب التي ترى في ندوة الإجماع الوطني، المحور الأساسي للب اللقاءات لأنه المخرج الوحيد والناجع للازمة التي تمر بها الجزائر.

كما يولي الأفافاس أيضا أهمية للمحليات القادمة، من منظور تغير معطيات الساحة السياسية بالنظر لكثرة الأحزاب السياسية، المحسوبة ظاهريا على المعارضة وتنامي مظاهر التزوير الانتخابي ما يستدعي يقظة دائمة ومستمرة.