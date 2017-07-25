أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، أمس خلال زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثالثة، على أهمية وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي للقوات المسلحة بكافة مكوناتها.

قال الفريق ڤايد صالح خلال هذه الزيارة المندرجة في إطار برنامج التحضير القتالي 2016-2017 من خلال تمارين تكتيكية بيانية، إنه ”حرصا على تثبيت عرى مثل هذه السلوكات المهنية الشديدة الحيوية بين بين صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، فإنني لم أمل إطلاقا من التذكير وإعادة التذكير بأهمية بل وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بكافة مكوناتها بلوغ المراتب التي تليق بتاريخ الأسلاف الصناديد من أبناء جيش التحرير الوطني الذين أفنوا زهرة شبابهم وفدوا وطنهم الجزائر بأغلى ما يملكون ومنحوا لمعاني الواجب الوطني مدلولاته الحقيقية”.

وفي هذا الإطار - يضيف الفريق ڤايد صالح - فقد ”حرصنا دوما على أن تتوفر قواعدنا الجوية على المحيط الملائم للعمل السليم والمثمر الذي يكفل لها أداء المهام المنوطة بها بالجودة المطلوبة”.

وقد انتقل الفريق ڤايد صالح بعد ذلك إلى القطاع العملياتي جنوب تندوف، حيث التقى بإطارات وأفراد وحدات القطاع وممثلي مختلف المصالح الأمنية وألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد من خلالها على ”أهمية التحسين المستمر للتكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بلوغ المراتب العليا”.

وأوضح في هذا الإطار أن ”من أهم متطلبات شعور الفرد العسكري بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه هو إدراكه ادراكا صحيحا لطبيعة وضخامة التحديات التي تحيط بوطنه ووعيه بحتمية مواجهتها ورفعها في أي وقت وحين”، مضيفا بالقول: ”وهنا تبرز جليا بصمة الجهد الإعدادي والتحضيري والتكويني والتحسيسي وأثره على بناء شخصية الفرد العسكري، وفقا لما تستوجبه الحياة المهنية من ضوابط خاصة ومعايير محددة ومتميزة”.

وتابع قائلا: ”لا شك أن ذلك لن يتحقق إلا إذا نظر الفرد إلى تحمل المسؤولية على أنها وسيلة من وسائل تمكين الفرد العسكري، مهما كانت وظيفته ورتبته وفئته، من المساهمة في بناء قدرات جيشه وتمكينه من أن يكون جاهزا دوما للتصدي لأي طارئ”.

كما حرص الفريق ڤايد صالح في كلمته على تقديم ”آيات الشكر والتقدير والعرفان لأفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين في كافة ثغور الوطن، العازمين دوما على حفظ سيادة الجزائر من أي خطر مهما كان مصدره ومهما كانت طبيعته”.