استقبل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أمس، بمقر المجلس، دريكورت كزافييه، سعادة سفير فرنسا الجديد بالجزائر. اللقاء سمح باستعراض راهن العلاقات الثنائية التي بلغت مستويات متقدمة منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين سنة 2012. كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة بالحفاظ على هذا المنحى في التعاون المشترك وتدعيمه عن طريق تجسيد مشاريع في كل المجالات خدمةً لمصلحة الشعبين والبلدين وعدم حصره في المجالين التجاري والاقتصادي. الطرفان أبديا حرصهما على تطوير التعاون البرلماني عن طريق تبادل الخبرات والوفود خاصة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي. ومن المنتظر أن يكون العمل الدبلوماسي للسفير الفرنسي حافلا، خاصة وأنه كان قد أكد في أول تصريح له غداة عودته إلى الجزائر، بعد أن شغل المنصب سابقا، في رسالة نشرها موقع السفارة الفرنسية بالجزائر يقول فيها ”أريد أن أحيّي أصدقائي الجزائريين، الفرنسيين المقيمين في الجزائر ومزدوجي الجنسية الفرنسيين الجزائريين، الذين يلعبون دورا مهما، كما أود أن أؤكد بأنني سعيد جدا بعودتي إلى الجزائر وفخور بتعييني كسفير للجمهورية الفرنسية في الجزائر للعمل مع الحكومة الجزائرية... أنا فخور أيضا بتمثيل فرنسا ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي يمثل فرنسا التي تعي دور الحوض المتوسط ودور الجزائر وأهميتها وأهمية دُول شمال إفريقيا في الحوض المتوسط”.