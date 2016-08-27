تكلم الملياردير الأمريكي دونالد ترامب المرشح للرئاسيات الأمريكية يوم أمس، أنه سيرحل كل المهاجرين الذين ليس لديهم وثيقة إقامة أمريكية، ابتداء من اليوم الأول من توليه الرئاسة، كما توعد أيضا في وقت سابق ببناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين الغير شرعيين.

وأعلن ترامب خلال تجمع في دي موين في ولاية أيوا، نظمته السناتور الجمهورية المحلية جوني إرنست أنه "في اليوم الأول، سأبدأ سريعا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، خصوصا مئات الآلاف الذين أعيد إطلاق سراحهم في ظل إدارة أوباما-كلينتون". مضيفا "إذا لم نتمكن من السيطرة على تواريخ انتهاء صلاحية التأشيرات، ستصبح حدودنا مفتوحة، بهذه البساطة".

وكان المرشح أعلن سابقا عزمه بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك وتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.