ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بـ10% خلال السبعة اشهر الاولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة 2015 على الرغم من انخفاض طفيف في الكميات المستوردة.

فقد ارتفعت قيمة واردات هذه المنتجات الى 1,14 مليار دولار بين بداية يناير ونهاية جويلية 2016 مقابل 1,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 اي بارتفاع قدره 17,10% حسب المركز الوطني للمعلومات والاحصائيات للجمارك.

وبالنسبة للكميات المستوردة فتراجعت ب 68,1% لتستقر الى 14.643,2 طن مقابل 14.892,7 طن بين فترتي المقارنة.

و حسب نوعية المنتوج بلغت فاتورة الادوية للاستعمال البشري 1,07 مليار دولار مقابل قرابة ال 984 مليون دولار (+6,9%) في حين أن الكميات انتقلت الى 13.157,4 طن مقابل 13.546 طن (-87,2 %).

وبالنسبة للادوية البيطرية بلغت الواردات قرابة ال 18,5 مليون دولار (410,6 طن) مقابل 18,54 مليون دولار (442,4 طن) اي بانخفاض قدره 27,0 %من حيث القيمة و2,7 % من حيث الحجم.

وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية فقد بلغت قيمتها 45,65 مليون دولار(1.075,2 طن) مقابل 34,57 مليون دولار(904,3 طن) اي بارتفاع 04,32% من حيث القيمة وحوالي 19 % من حيث الحجم.

وفي إطار عقلنة واردات الادوية تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الانساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد حسبما ذكر ذات المصدر.

ويتعلق الأمر ب 357 دواء مركب من الاقراص الكريمات والمراهم الجلدية والابر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب.

و تمت اضافة قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى.

و يجدر التذكير انه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96,1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة بـ 2014) بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27.000 طن (-32,15 %).