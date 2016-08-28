سيتم تنظيم لقاء وطني حول "ترقية السلوكيات لدى الشباب" بوهران يومي 30 و 31 من شهر أوت الجاري من قبل الجمعية المحلية "صحة سيدي الهواري" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حسبما علم اليوم الاثنين من المنظمين.

ويهدف هذا اللقاء خاصة إلى وضع شبكة وطنية لترقية السلوكيات لدى الشباب حسبما أفاد به رئيس الجمعية كمال بريكسي.

ويشارك في هذا الموعد "ممثلو عشرين جمعية من مختلف ولايات الوطن لإنشاء شبكة وطنية قادرة على المبادرة ببرنامج للتربية الصحية ومكافحة العنف والتجنيد من اجل سلوكيات ايجابية " وفق ذات المسئول.

كما سيشارك في هذا اللقاء ممثلي عدة هيئات شريكة على غرار وزارة التضامن الوطني و العائلة وقضايا المرأة كما أشير إليه.