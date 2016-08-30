تحل أكاديمية نادي اسبانيول برشلونة، المتخصصة في تكوين المواهب الشابة في كرة القدم, بالجزائر ابتداء من يوم غد الخميس وذلك باجراء الحفل التدشيني بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

وأوضح المصدر في بيان له "يجرى افتتاح أكاديمية اسبانيول برشلونة بالجزائر يوم غد الخميس على مستوى فندق الأوراسي بحضور اللاعب الاسبق ومدير اكاديميات نادي إسبانيول برشلونة إيلوي بيريز".

وبهذا، يكون نادي اسبانيول قد حذا حذو الجار نادي برشلونة في انشاء اكاديمية لكرة القدم بالجزائر قبل عام ونصف.