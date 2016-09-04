تمكن حراس السواحل لمستغانم اليوم الاثنين من توقيف 10 مهاجرين سريين من بينهم قاصر بعرض البحر حسب ما أستفيد لدى مصدر أمني.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد كان هؤلاء الأشخاص قد انطلقوا ليلة أمس الأحد من أحد الشواطئ بالجهة الشرقية للولاية على متن قارب صيد مجهز بمحرك قبل أن يتيهوا في عرض البحر.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الاسعافات لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على مستوى ميناء مستغانم ليتم تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي "تجديت" تشير نفس المصالح التي اضافت أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و29 سنة تعرضوا لصدمة ويوجدون في صحية جيدة.

وسيتم تقديم الموقوفين لاحقا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتهمة الهجرة بطريقة غير قانونية.