قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شخصيا للصحافيين الذين كانوا ينتظرون ليلة الجمعة نتائج المفاوضات الماراثونية بخصوص سوريا في جنيف زجاجتي فودكا روسية. في حين تكفل الأمريكيون بتقديم البيتزا كما ذكر وزير الخارجية الروسي بنفسه للصحافيين.

وحوالى الساعة 23:30، وقبل انتهاء المفاوضات، ولحظة وصول نصف دزينة من البيتزا إلى 60 صحافيا في القاعة المخصصة لهم داخل الفندق الذي يستضيف المحادثات، دخل كيري شخصيا حاملا زجاجتين من الفودكا الروسية. وقال بملامح جدية للصحافيين "البيتزا من الوفد الأميركي، نحن نأتي بالفودكا".

وقد أعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في وقت متأخر الجمعة عن التوصل إلى خطة لإرساء هدنة تبدأ نهاية الأسبوع الحالي في سوريا، سيسفر صمودها عن تعاون عسكري بين البلدين.