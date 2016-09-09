طالب صحفي يمني، ماهر محمد درهم، رئيس الجمهورية اليمنية بإخراجه من البلاد مقابل تنازله عن جنسيته وجواز سفره.

وتحصل موقع (الفلسطينية مكس) على نسخة الرسالة التي بعثها الصحفي إلى الرئيس اليمني، وجاء فيها:

"سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، منذ عامين وأوضاع المحافظات المحررة في تدهور مستمر انتهت الحرب ولازالت الخدمات معدومة لا وظائف لا اعمار لا رواتب والناس تموت من الجوع . سيادة الرئيس لقد قررت التنازل عن جنسيتي اليمنية وجواز سفري وأتنازل لكم عن كل حقوقي مقابل إخراجي لأي دولة أخرى حتى وان كانت جزر القمر هذا الإجراء سيعود بالنفع لخزينة الدولة حيث ستوفر أموالا طائلة لصرفها علي عندما يتم توظيفي".