أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو وواشنطن تعتقدان بأنه لا سبيل لحل قضية كوريا الشمالية النووية سوى الوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الروسية عقب مكالمة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي ايجور مورغولوف والممثل الأمريكي الخاص لسياسة كوريا الشمالية سونج كيم، بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن البيان القول إن الجانبين أعربا عن مخاوفهما البالغة حيال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية أخرى، وأكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة النووية في شبة الجزيرة الكورية من خلال إجراء محادثات.

وشدد الجانبان على الاستمرار في التواصل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف التوصل لاستجابة دولية مناسبة لإجراءات بيونغ يانغ.

يشار إلى أن كوريا الشمالية نجحت في إجراء خامس تجربة نووية لها يوم 9 سبتمبر، وأكدت انه يمكن للصواريخ البالستية في البلاد حمل رؤوس نووية.