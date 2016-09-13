تماسك سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضه ب6.0 % في الجلسة السابقة مع هبوط الدولار بفعل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب1.0 % إلى 1319.80 دولار للأوقية.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1323.20 دولار للأوقية.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل إلى 25 % من 40 % لكنه قال إن فرص مناقشة رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر زادت إلى 40 % من 30 % في السابق.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ب1.0 %.

ويؤدي صعود العملة الأمريكية إلى زيادة سعر الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية ب3.0 % إلى 18.90 دولار للأوقية بعد أن انخفضت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين ب 1.0 % إلى 1033.73 دولار للأوقية بعد أن انخفض أكثر من اثنين بالمئة ليلامس أدنى مستوى في شهرين عند 1026.10 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد البلاديوم ب 8.0 % إلى 656.75 دولار للأوقية ووصل إلى أدنى مستوى في نحو ثمانية أسابيع عند 648.72 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.