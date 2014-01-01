قال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، اليوم الاثنين، أن الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والاشغال العمومية ينص على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي لكن بشروط.

وعدد حسين بورابة عدة امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين من قبل الوزارة المعنية لكون أن زيادات أسعار الوقود ليست في صالح الناقلين الذين لديهم هامش ربح ضئيل.

وقال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إنه من ضمن هذه الامتيازات الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة الذي كنا حريصين عليه لانه هناك فوضى كبيرة على مستوى الولايات ،إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط.

كما تم اصدار تعليمة لجميع المعنيين –يضيف المتحدث ذاته -على مستوى مديرية النقل والامن والدرك الوطني للسماح بمنح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الاسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى اماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين.

وذكر حسين بورابة أنه هناك وعود من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتات اشهارية مثل الحافلات إلى جانب هناك اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة .