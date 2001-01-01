تتجه الشركة النفطية "روسنافت" الروسية، الى تجميد مشاريعها بالجزائر، وبيع اسهمها لشركات اخرى تجنبا للإفلاس حيث تعمل على التنقيب بثلاث حقول في الجنوب.

و وفق ما نقل موقع "كورسانت" الروسي، الاثنين، فإن الشركة التي تعد ثاني الشركات النفطية في روسيا، قد فازت بمناقصة استكشاف الحقل البترولي في الجزائر، وبلغ استثمارها غداة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موسكو العام 2008 نحو 60 مليون دولار.

و سيلزم العقد المبرم بين الجزائر والشركة الروسية تسليط عقوبات على "روسنفت" في حال انسحابها من المشروع.

ولم توضح الشركة اسباب الافلاس لكن الوضع بدا في التدهور بمجرد اطلاق الحكومة الروسية المرحلة الأولى من عملية الخوصصة التي شملت شركة "روسنافت" النفطية وشركات روسية عمومية.

ويرى الكثير من المحللين أن انخفاض أسعار النفط جعل روسيا تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ودفع بالحكومة الى الاقدام على بيع الاسهم المملوكة للدولة في الشركات الكبرى بهدف تحقيق الأرباح.