قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الاثنين، انه الان اضحى مقيدا بحزب سياسي ولابد ان يحترم قرار اعضاء اللجنة المركزية ، في اول رد فعل على انتقادات وجهت اليه لمقاطعته الانتخابات التشريعية المقبلة.

و عاد بن فليس، في ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة، الى مشاركته في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بصفته مترشح حر ، غير انه اليوم ملتزم بقرار اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات اذ اختارت عدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، مبرزا أن هذا القرار لم يأخذ باستخفاف، ولا بتسرع، ولا كرفض مبدئي، وانما هو اختيار نضج بهدوء، ونوقش بصفة موسعة، وصودق عليه بأغلبية ساحقة.

و اصر بن فليس على الاستمرار في النضال بالتشديد ان حزبه "سيتحرك نحو ما يبعد البلاد عن الطريق المسدود الذي نحن أمامه وسيعمل على تغير الركود والجمود بحيوية التجديد وطموحات الدولة العصرية".

ونفى رئيس حزب طلائع الحريات ، تأثير مشاركة احزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة على عمل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، موضحا أنه يحترم قرار كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية، مشيرا الى أن المعارضة الوطنية تجمع، في وضعها الحالي، أحزابا متواجدة في الهيئة التشريعية وأخرى خارج هذه الهيئة وهذا الوضع لم يمنعها من التجمع حول مشروع الانتقال الديمقراطي ولم يحل دون تمكنها من وضع تصور جاد وواقعي ومسؤول بخصوصه.